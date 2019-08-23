Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о своих впечатлениях от работы на матчах "Реала" и "Барселоны".
"Я часто работал на матчах "Барселоны" и всегда чувствовал уважение. Хосеп Гвардиола в частном порядке говорил, что ему нравится моя работа на играх "Барселоны" и других клубов.
Другое дело, я хочу, чтобы футболисты "Хетафе" и "Алавеса" видели, что я отношусь к ним ровно так же, как и к игрокам "Реала" и "Барсы". Это неправда, что судьи благосклонны к "Реалу" и "Барселоне", - цитирует Лаоса Marca.
Sport24.ru
Арбитр Матеу Лаос: неправда, что рефери благосклонны к "Реалу" и "Барселоне"
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