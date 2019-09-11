Арда Туран — о судебном приговоре: я ни в чём не виноват, преступления не совершал
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, выступающий на правах аренды за "Истанбул Башакшехир", прокомментировал судебное решение, по которому он оказался приговорён к 2 годам 8 месяцам тюрьмы условно.
Фото: AFP 2019 / LLUIS GENE
"Рад, что все закончилось. Я ни в чем не виноват. Преступления я не совершал. Хочу просто делать свою работу на поле и всё, что необходимо для моей семьи", — приводит слова Турана Digi Sport.
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