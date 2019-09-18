"Месси уже вошёл в историю футбола. Однако я думаю, что у меня должно быть шесть, семь, может, восемь "Золотых мячей", чтобы оказаться выше него. Я этого заслуживаю и тоже вошёл в историю. Считаю себя номером один. Впрочем, если кто-то думает, что я второй после Месси, меня это не беспокоит. Я и без этого вошёл в историю", — приводит слова Роналду BBC со ссылкой на ITV.
Отметим, что на данный момент Месси и Роналду имеют по пять золотых мячей.
Криштиану Роналду рассказал, что хочет получить больше "Золотых мячей", чем Лионель Месси
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил мнение, что заслуживает получить больше "Золотых мячей", чем нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
фото: Getty Images
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