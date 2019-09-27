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Эрнесто Вальверде: не знаю, когда вернется Месси, но у него несерьезная травма

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не смог назвать сроки возвращения на поле нападающего Лионеля Месси.

Форвард получил травму в матче Примеры с "Вильярреалом" (2:1) во вторник. Это было всего лишь его третье появление на поле в этом сезоне.

"Я не знаю, как долго будет отсутствовать Месси. Мы надеемся, что он вскоре он присоединится к команде. У него несерьезное повреждение, это небольшое мышечное напряжение. Посмотрим на его состояние на следующей неделе.

Если Лионель на поле, у нас есть преимущества. Если нет, то нам не хватает полностью определяющего игру футболиста. Но у нас есть ресурсы. Его потеря — неудача, но мы должны продолжать", — цитирует Вальверде Goal.

Sport24.ru


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Теги: Месси Вальверде Барселона Ла Лига
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