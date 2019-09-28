Зинедин Зидан: поражение в матче с "Атлетико" со счётом 3:7 сейчас не имеет значения

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 7-го тура испанской Примеры с "Атлетико" отметил, что на его команду не давит результат последней встречи с соперником. Напомним, во время предсезонного турнира "Реал" проиграл "Атлетико" со счётом 3:7."Это поражение не имеет никакого значения сейчас. Мы находимся в хорошей форме, равно как и соперник. Думаю, матч получится интересным. Но меня интересует исключительно футбол моей команды. Мы сделаем всё, чтобы победить в этом матче и взять три очка. С таким сильным соперником сделать это будет сложно", — сказал Зидан.Матч "Атлетико" – "Реал" состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.