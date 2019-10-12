Иско намерен покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско решил сменить команду.27-летний испанец, вероятно, продолжит выступать за "сливочных" до конца этого сезона, но не исключён вариант, что он покинет клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.В нынешней кампании Иско принял участие только в трёх матчах за "Реал". Хавбек не отметился забитыми мячами и результативными передачами.Контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан больше не рассчитывает на него, но футболист решил остаться и сражаться за место в стартовом составе.