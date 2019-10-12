Пуйоль: Пике говорит то, что думает

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль заявил, что ему ближе стиль спокойного и сдержанного лидера, каковым является нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а не эмоциональный и прямолинейный стиль защитника клуба Жерара Пике."Нужно уважать Жерара. Мы все его знаем, знаем, что он говорит то, что думает, он всегда говорит прямо.Я же любил общаться так, как Месси, и действовал так же, как он", — цитирует Пике Goal.Также Пуйоль еще раз объяснил, почему он отказался от должности спортивного директора "Барселоны"."Думаю, мое заявление было ясным. В настоящее время я занят разработкой новых проектов, следующий из них будет запущен через несколько дней и будет связан с Кубком Наций Danone, с футболом и ценностями. Это будет онлайн-программа, предназначенная для отцов и матерей, которые хотят провести время вместе со своими детьми.У меня есть еще много других проектов. Я работал над ними в течение многих месяцев, и я не думаю, что настало время их бросить. Это было не то время, чтобы присоединиться к "Барсе".