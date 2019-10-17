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Вальверде отрицает перенос матча с "Реалом" на другой день

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по поводу возможности переноса матча его подопечных с мадридским "Реалом", передает Marca.

Напомним, что в данный момент в Каталонии проходят протесты, в связи с чем встреча клубов в рамках десятого тура испанской Примеры находится под угрозой срыва. В данный момент решается вопрос о переносе игры на другую дату. Изначально матч был запланирован на 26 октября.

"Я не сомневаюсь, что матч пройдет в это число без проблем. Но конечно, решение за Федерацией футбола Испании. Мы выполним все, что они скажут.

Да, до матча девять дней. Многие говорят о нем, но та же ситуация была в 2017 году. Тогда все тоже ожидали драмы, но обошлось", — заявил Вальверде.

Стоит отметить, что протесты в Барселоне связаны с судебными приговорами политических деятелей Каталонии, выступавших за независимость региона.

"Газета.ру"


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Теги: Вальверде Реал Барселона Ла Лига
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