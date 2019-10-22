Племянник певицы Шакиры Тарик Антонио Мебарак дебютировал за испанский клуб "Андорра", владельцем которого является супруг звезды и защитника "Барселоны" Жерар Пике, сообщает AS.
Новичок клуба провел за вторую команду "Андорры" все 90 минут дебютного матча и не отметился результативными действиями.
"Андорра" выступает в третьем по силе испанском дивизионе. После девяти туров команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства.
"Газета.ру"
Пике подписал в свой клуб племянника Шакиры
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