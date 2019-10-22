Пике подписал в свой клуб племянника Шакиры

Племянник певицы Шакиры Тарик Антонио Мебарак дебютировал за испанский клуб "Андорра", владельцем которого является супруг звезды и защитника "Барселоны" Жерар Пике, сообщает AS.Новичок клуба провел за вторую команду "Андорры" все 90 минут дебютного матча и не отметился результативными действиями."Андорра" выступает в третьем по силе испанском дивизионе. После девяти туров команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства.