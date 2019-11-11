Президент "Барселоны": Месси все еще молод. Он будет играть за клуб еще пять лет

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу порассуждал о будущем нападающего клуба Лионеля Месси. Ранее СМИ сообщали, что в контракте аргентинца есть опция, при которой Месси сам может определить свое будущее в конце любого из сезонов."Конечно, обе стороны захотят бессрочно продлить контракт, если Лионель будет чувствовать себя сильным и амбициозным. Он будет принимать решение. Он заслужил право лично решать, когда завершить карьеру. Но, как я уже говорил ранее, он хочет завершить карьеру футболиста в "Барселоне".В следующие два-три сезона нашим лидером продолжит быть Лео Месси. Нет сомнений, что он все еще молод и силен. Он все еще амбициозен. То есть Месси будет все еще играть за нас следующие два, три, четыре года, пять лет. Я в этом не сомневаюсь.Не сомневаюсь и в том, что, когда Месси завершит карьеру игрока, он на всю жизнь останется связан с "Барселоной", — цитирует Бартомеу Sky Sports.