Алькасер: надеюсь, однажды смогу вернуться в "Валенсию"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер признался, что хотел бы однажды вернуться в "Валенсию", несмотря на недовольство фанатов после его решения перейти в "Барселону"."Несмотря на то, что могут сказать люди, я прекрасно знаю, кто я, откуда я родом, благодаря чему оказался там, где я есть, потому что в конце концов именно "Валенсия" дала мне такую возможность. Я всегда буду благодарен этому клубу. Я надеюсь, что однажды смогу вернуться в "Валенсию" и наслаждаться футболом там", - цитирует Алькасера Marca.