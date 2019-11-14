Коста может вылететь на полгода из-за грыжи

У форварда мадридского "Атлетико" Диего Косты выявлена грыжа межпозвоночного диска. Об этом сообщает официальный сайт "матрасников".Ожидается, что в ближайшее время врачи определят тактику лечения испанца, однако о сроках восстановления пока не сообщается. Вероятно, он рискует пропустить от нескольких месяцев до полугода.Напомним, что клуб из Мадрида является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов текущего сезона.В первой встрече "матрасники" обыграли "железнодорожников" в Москве со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 11 декабря в Мадриде.