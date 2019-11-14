У форварда мадридского "Атлетико" Диего Косты выявлена грыжа межпозвоночного диска. Об этом сообщает официальный сайт "матрасников".
Ожидается, что в ближайшее время врачи определят тактику лечения испанца, однако о сроках восстановления пока не сообщается. Вероятно, он рискует пропустить от нескольких месяцев до полугода.
Напомним, что клуб из Мадрида является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов текущего сезона.
В первой встрече "матрасники" обыграли "железнодорожников" в Москве со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 11 декабря в Мадриде.
"Газета"
Коста может вылететь на полгода из-за грыжи
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