Вальверде: давайте просто отдадим "Золотой мяч" Месси и вопрос решен

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что "Золотой мяч" должен получить нападающий каталонской команды Лионель Месси.



2 декабря в Париже будет объявлено имя обладателя "Золотого мяча" 2019 года. 32-летний аргентинец становился обладателем приза пять раз.



"Я не слежу за этими церемониями, потому что они слишком долгие. Полагаю, мой голос совпадает с вашим.



Конечно, я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы всегда голосуете в зависимости от того, как прошел сезон для футболистов.



Но если вы должны отдать "Золотой мяч" лучшему, давайте просто отдадим его Месси, и вопрос решен", - цитирует Вальверде Goal.