Видаль, скорее всего, не уйдёт из "Барселоны" до лета. Вальверде попросил его остаться

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль с большой вероятностью не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде обратился к чилийцу с просьбой остаться в команде как минимум до окончания нынешнего сезона, гарантировав ему игровое время в оставшихся матчах. В каталонском клубе уверены, что им удастся сохранить Видаля.Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может перебраться в миланский "Интер", который уже делал "Барселоне" предложения минувшим летом. В приглашении Артуро заинтересован лично главный тренер нерадзурри Антонио Конте, знакомый с ним по работе в "Ювентусе".В нынешнем сезоне Видаль принял участие в 15 матчах испанской Примеры (4 – в основе), в которых отметился 6 голами, а также получил 2 жёлтые карточки.