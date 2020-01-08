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"Шальке" договорился об аренде защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо близок переходу в "Шальке". Немецкий клуб договорился об аренде 20-летнего французского футболиста на полгода без опции выкупа его трансфера, сообщает Bild.

Ранее Тодибо интересовался "Милан", но итальянцам не удалось достичь соглашения ни с игроком, ни с "Барселоной".

Тодибо перешел в "Барселону" из "Тулузы" в январе 2019 года. В текущем сезоне он сыграл лишь в 3 матчах за каталонцев.

Sport24


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Теги: Шальке Барселона
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