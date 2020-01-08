"Шальке" договорился об аренде защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо близок переходу в "Шальке". Немецкий клуб договорился об аренде 20-летнего французского футболиста на полгода без опции выкупа его трансфера, сообщает Bild.Ранее Тодибо интересовался "Милан", но итальянцам не удалось достичь соглашения ни с игроком, ни с "Барселоной".Тодибо перешел в "Барселону" из "Тулузы" в январе 2019 года. В текущем сезоне он сыграл лишь в 3 матчах за каталонцев.