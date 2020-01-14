Бартомеу: Вальверде - человек с большими ценностями. Он заслуживает уважения

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал отставку главного тренера Эрнесто Вальверде."Я всегда доверял Вальверде. Мне нравилась его работа. В последние недели динамика была не очень хорошей. Мы поговорили, он не новичок. Решили, что команде нужен новый толчок со сменой тренера. Хочу поблагодарить Вальверде за его прощальное письмо. Он человек с большими ценностями. Мы друзья, он заслуживает уважения", — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo."Барселона" после 19 туров набрала 40 очков и занимает 1-е место в Ла Лиге. При этом каталонцы вылетели из Суперкубка Испании, проиграв "Атлетико" (2:3) в полуфинале.