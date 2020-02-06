Месси на тренировке устроил стычку с тер Штегеном

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на сегодняшней тренировке повздорил с вратарем команды Андре тер Штегеном.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает El Pais, стычка произошла после борьбы за мяч в одном из игровых эпизодов.Напомним, ранее сообщалось о конфликте аргентинского футболиста со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Француз после увольнения главного тренера Эрнесто Вальверде заявил, что некоторые игроки не до конца выкладывались на поле в последних матчах под руководством испанского тренера. Позже Месси в своем инстаграме официально ответил Абидалю, попросив того назвать конкретные фамилии этих футболистов, а не обвинять всех.Вчера стало известно, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу провел двухчасовую встречу Абидалем и выслушал его доводы. Руководство каталонского клуба приняло решение не увольнять Абидаля.В прессе также отмечалось, что не исключен вариант, при котором Месси решит покинуть клуб, так как недоволен ситуацией в команде.В нынешнем сезоне Месси провел 24 матча и забил 19 мячей, а также отдал 12 голевых передач.