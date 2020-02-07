"Барселона" хочет получить с продажи Коутиньо 80 млн евро

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" хочет продать полузащитника Коутиньо.



Отмечается, что каталонцы намерены расстаться с футболистом, если за него предложат минимум 80 миллионов евро. Сейчас бразилец на правах аренды выступает за "Баварию".



Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не будет выкупать Коутиньо по завершении сезона.



В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.