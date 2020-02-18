Президент "Барселоны" встретится с игроками, чтобы обсудить ситуацию в соцсетях

Президент "Барселоны" Хосеп Бария Бартомеу планирует встретиться с игроками команды, чтобы обсудить ситуацию в соцсетях, сообщает Marca.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что якобы клуб оплачивал в соцсетях негативные комментарии в адрес Лионеля Месси и Пике, а также комментарии поддержки нынешнему руководства команды.



Бартомеу хочет рассказать, что у "Барселоны" никогда не было в планах навредить репутации игроков.