Президент "Барселоны" встретится с игроками, чтобы обсудить ситуацию в соцсетях

Президент "Барселоны" Хосеп Бария Бартомеу планирует встретиться с игроками команды, чтобы обсудить ситуацию в соцсетях, сообщает Marca.
Источник: Reuters
Ранее сообщалось, что якобы клуб оплачивал в соцсетях негативные комментарии в адрес Лионеля Месси и Пике, а также комментарии поддержки нынешнему руководства команды.

Бартомеу хочет рассказать, что у "Барселоны" никогда не было в планах навредить репутации игроков.


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Теги: Бартомеу Месси Пике Ла Лига
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