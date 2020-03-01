"Футболисты "Реала" давили и прессинговали, пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками.
Мы контролировали игру, но не воспользовались своими шансами. Если прощать такую команду, как "Реал", у неё точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил, это его воодушевило", — цитирует Амора Marca.
Обыграв вчера "Барселону" (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании, "Реал" вышел в лидеры турнирной таблицы. Каталонцы отстают на одно очко.
Победу мадридскому клубу принесли голы Винисиуса Жуниора и Мариано Диаса.
Следующий матч "сине-гранатовые" проведут 7 марта на поле стадиона "Камп Ноу" против "Реал Сосьедада". Начало матча в 20:30 мск.
Директор "Барселоны": "Реал" не заслужил победу в Эль Класико
Директор "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал исход матча 26-го тура Ла Лиги с "Реалом" (0:2).
Фото: Getty Images
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