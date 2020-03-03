"Иисус, я должен уйти от этого гея". Чигринский - об отношениях Ибрагимовича и Гвардиолы

Экс-защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский в интервью youtube-каналу "Вацко live" вспомнил о конфликте нападающего Златана Ибрагимовича и наставника Пепа Гвардиолы.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

- Играли товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошел Ибрагимович и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", имея в виду Гвардиолу. Сказал, что больше не мог терпеть такое отношение, - заявил украинец.



Чигринский выступал за "Барселону" в сезоне 2009/10. Ныне 33-летний защитник выступает за греческий АЕК.