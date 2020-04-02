- Если честно, я лично не знаком с Карпиным или Мостовым. Они старше меня, мы не общаемся. Но мой менеджер знаком с ними. И я слышал те советы, которые мне давал Мостовой, - заявил Смолов.
30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах полугодичной аренды из "Локомотива". В шести матчах за клуб из Виго россиянин забил один гол.
Карпин выступал за "Сельту" с 1997 по 2002 год, став обладателем Кубка Интертото и финалистом Кубка Испании. Ныне специалист возглавляет "Ростов".
Мостовой играл в "Сельте" с 1996 по 2004 год. Сейчас выступает футбольным экспертом.
Смолов: я не знаком с Карпиным или Мостовым, но я слышал те советы, которые мне давал Мостовой
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил на вопросы болельщиков клуба на youtube-канале, в частности, про бывших игроков "кельтов" Валерия Карпина и Александра Мостового.
Фото: Getty Images
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