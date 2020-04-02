Смолов: я не знаком с Карпиным или Мостовым, но я слышал те советы, которые мне давал Мостовой

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил на вопросы болельщиков клуба на youtube-канале, в частности, про бывших игроков "кельтов" Валерия Карпина и Александра Мостового.

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