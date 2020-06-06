По данным Football Italia, 33-летний футболист перейдет в "Валенсию".
Кальехон отказался продлевать контракт с "Наполи" и летом станет свободным агентом. Отметим, что за "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Кальехон в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 23 матча, забил два гола и сделал шесть голевых передач.
Хосе Кальехон станет одноклубником Черышева
Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон продолжит карьеру в Испании.
Фото: © Global Look Press
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