Калиниченко: "Сельта" добыла важную победу

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко высказался о победе "Сельты" над "Реалом Сосьедад" в рамках 31-го тура испанского чемпионата.

"Сельта" одержала победу со счетом 1:0. Российский нападающий клуба из Виго Федор Смолов провел на поле шесть минут.

"Джордан был атакующим защитником, а Федя вышел на поле оборонительным нападающим. Важнейшая победа добыта "Сельтой", и все ради этой победы было сделано, каждый, кто вышел на поле, защищал ее. Карточка Федора тоже сюда же", - сказал Калиниченко в эфире "Матч премьер".

После 33 туров "Сельта" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды. Права на него принадлежат "Локомотиву".

Ранее появилась информация, что испанский клуб намерен выкупить форварда и предложил за него "Локомотиву" 6 млн евро.


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Теги: Калиниченко Сельта Смолов Ла Лига
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