Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко высказался о победе "Сельты" над "Реалом Сосьедад" в рамках 31-го тура испанского чемпионата.
"Сельта" одержала победу со счетом 1:0. Российский нападающий клуба из Виго Федор Смолов провел на поле шесть минут.
"Джордан был атакующим защитником, а Федя вышел на поле оборонительным нападающим. Важнейшая победа добыта "Сельтой", и все ради этой победы было сделано, каждый, кто вышел на поле, защищал ее. Карточка Федора тоже сюда же", - сказал Калиниченко в эфире "Матч премьер".
После 33 туров "Сельта" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды. Права на него принадлежат "Локомотиву".
Ранее появилась информация, что испанский клуб намерен выкупить форварда и предложил за него "Локомотиву" 6 млн евро.
Калиниченко: "Сельта" добыла важную победу
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