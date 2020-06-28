Футболисты "Барселоны" высказали Сетьену претензии после матча с "Сельтой"

Между футболистами "Барселоны" и главным тренером Энрике Сетьеном произошел конфликт после матча 32-го тура Ла Лиги с "Сельтой".



www.fcbarcelonanoticias.com