Встреча прошла в Виго и завершилась со счетом 2:2.
Как сообщает Marca, в раздевалке игроки каталонской команды упрекали тренера из-за некоторых тактических решений. Также они не согласны с некоторыми методами работы тренера, и считают, что не добьются успеха, если ситуация не поменяется.
"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе после 32 туров 69 очков. У мадридского "Реала" при этом есть игра в запасе.
В следующем матче "Барселона" дома примет "Атлетико".
Футболисты "Барселоны" высказали Сетьену претензии после матча с "Сельтой"
Между футболистами "Барселоны" и главным тренером Энрике Сетьеном произошел конфликт после матча 32-го тура Ла Лиги с "Сельтой".
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