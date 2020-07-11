Коутиньо определится с дальнейшим местом продолжения карьеры после финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо решит, где продолжит карьеру после окончания текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает El Mundo Deportivo, на данный момент бразилец сконцентрирован на выступлении за "Баварию", а о своем будущем объявит в конце августа.

Права на 28-летнего футболиста принадлежат "Барселоне". Ранее сообщалось, что "Бавария" не намерена выкупать Коутиньо.


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Теги: Коутиньо Барселона Ла Лига
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