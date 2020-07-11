Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо решит, где продолжит карьеру после окончания текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Как сообщает El Mundo Deportivo, на данный момент бразилец сконцентрирован на выступлении за "Баварию", а о своем будущем объявит в конце августа.
Права на 28-летнего футболиста принадлежат "Барселоне". Ранее сообщалось, что "Бавария" не намерена выкупать Коутиньо.
Коутиньо определится с дальнейшим местом продолжения карьеры после финала Лиги чемпионов
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