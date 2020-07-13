Пеллегрини: я не могу просить "Бетис" купить Месси или Роналду

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини рассказал о трансферных планах клуба.

whufc.com

"Приобретение новых игроков - это совместные усилия. Тренер говорит, что ему нужны игроки, затем руководство и скауты предлагают и обсуждают имена. Бюджет? Мы не может просить приобрести Месси или Роналду. Клуб, вероятно, не сможет их купить. Нам нужен лучший состав из возможных", - приводит чиллийского специалиста AS.



Пеллегрини возглавил севильский клуб 9 июля. Его последним клубом был "Вест Хэм".



"Бетис" после 36 туров занимает 13-е место в турнирной таблице.