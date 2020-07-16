Как сообщает пресс-служба клуба из Виго, Смолов не попал в заявку команды из-за повреждения.
Россиянин пропустит уже второй матч подряд. Он также не был включён в заявку на матч с "Осасуной" (1:2).
У 30-летнего нападающего диагностировали отёк приводящей мышци правой ноги. Вероятно, Смолов в нынешнем сезоне уже не сыграет. За "Сельту" россиянин выступает на правах аренды, права на него принадлежат "Локомотиву".
Смолов пропустит матч с "Леванте" из-за травмы
Российский форвард "Сельты" Фёдор Смолов не примет участие в матче Примеры с "Леванте".
Фото: ФК "Сельта"
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