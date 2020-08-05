"Благодаря уму и зрелости Икера мы всегда уважали друг друга. Годы спустя уважение переросло в настоящую дружбу. Он вписал свое имя в историю мирового футбола, именно с ним я выигрывал в Испании и устанавливал рекорды".
Также португальский специалист отметил, что решение в пользу Диего Лопеса, а не Касильяса, далось ему тяжело, и оно было основано на профессиональных качествах, а не на личных.
"Весь мир знает, что, когда я пришел в команду, у нас была некоторая конфронтация. Не скажу, что дело в наших эго, но проблема в отношениях между капитаном и тренером "Реала" была", - передаёт слова Моуринью AS.
Напомним, что Икер Касильяс является воспитанником мадридского "Реала", долгое время был первым номером команды, пока в июле 2015 не покинул клуб, перейдя в "Порту". 4 августа в своих соцсетях вратарь объявил о завершении карьеры.
Моуринью: у нас с Касильясом дружеские отношения
Экс-главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью, ныне возглавляющий "Тоттенхэм", прокомментировал решение бывшего вратаря сливочных Икера Касильяса о завершении карьеры.
Фото: ФК "Реал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!