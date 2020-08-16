Ранее Куман был замечен в аэропорту Барселоны. В настоящее время специалист является главным тренером сборной Нидерландов.
Куман в качестве игрока выступал за "Барсу" с 1989 по 1995 год. Он четырежды становился чемпионом Испании и выигрывал Кубок чемпионов.
Пока что тренером "Барсы" является Кике Сетьен, но президент клуба Жозеп Бартомеу уже заявил, что каталонцы расстанутся со специалистом. Тогда его сменит Куман, сообщает Mundo Deportivo.
Испанские СМИ: Куман подпишет контракт с "Барселоной"
Известный голландский тренер Рональд Куман возглавит "Барселону", сообщают испанские СМИ.
Фото: KNVB
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!