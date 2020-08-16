Испанские СМИ: Куман подпишет контракт с "Барселоной"

Известный голландский тренер Рональд Куман возглавит "Барселону", сообщают испанские СМИ.



Фото: KNVB

Ранее Куман был замечен в аэропорту Барселоны. В настоящее время специалист является главным тренером сборной Нидерландов.



Куман в качестве игрока выступал за "Барсу" с 1989 по 1995 год. Он четырежды становился чемпионом Испании и выигрывал Кубок чемпионов.



Пока что тренером "Барсы" является Кике Сетьен, но президент клуба Жозеп Бартомеу уже заявил, что каталонцы расстанутся со специалистом. Тогда его сменит Куман, сообщает Mundo Deportivo.