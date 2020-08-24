Куман не рассчитывает на Видаля. Игроком интересуется "Ювентус"

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не видит в своем составе чилийского полузащитника Артуро Видаля.

Фото: ФК "Барселона"

Об этом в личной беседе игроку сообщил сам голландский специалист. Видаль будет вынужден искать себе новую команду и расторгнуть контракт с каталонским клубом, который истекает в 2021 году.



Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему полузащитнику со стороны "Ювентуса". В услугах Видаля заинтересован лично главный тренер туринцев Андреа Пирло, который вместе с чилийцем играл в "Юве" с 2011 по 2015 год.



Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании за "Барселону" Видаль провёл 33 игры, в которых забил 8 голов и получил 4 жёлтые карточки.



Источник: Mundo Deportivo