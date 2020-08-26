Источник: "Барселона" получила новое сообщение по бюрофаксу. Теперь от экс-наставника Сетьена

Каталонская "Барселона" получила бюрофакс от бывшего наставника Энрике Сетьена.
Фото: Getty Images
По информации источника, сообщение было направлено от юристов испанского специалиста. Они запросили у клуба уведомление о юридической прекращении контракта их клиента с "Барселоной".

Сообщается, что в данный момент ни Сетьен, ни его ассистенты не могут искать новое место работы, так как не было формально уведомлены об увольнении. Также они просят денежную компенсацию за расторжение контрактов.

Новым главным тренером команды стал Рональд Куман, а с Сетьеном попрощались после поражения (2:8) от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Добавляется, что "Барселона" готова ответить на запрос в ближайшие сроки.

Ранее сообщалось, что с помощью бюрофакса об уходе из клуба попросил нападающий Лионель Месси.

Источник: El Espa?ol

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Теги: Барселона Ла Лига Сетьен Месси
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