СМИ: Суарес хочет от "Барселоны" 25 млн евро за разрыв контракта

Нападающий "Барселоны" согласен разорвать контракт с клубом при выплате солидной компенсации.

фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press

По сведениям источника, 33-летний футболист хочет от испанского гранда 25 млн евро за разрыв контракта.



Если стороны придут к соглашению, то в приглашении уругвайца заинтересованы в "Ювентусе". Напомним, игрок не входит в планы нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана.



В 191 матче Ла Лиги Суарес стал автором 147 голов и 91 голевой передачи.



Источник: Sky Sport Italia