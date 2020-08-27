СМИ: Суарес хочет от "Барселоны" 25 млн евро за разрыв контракта

Нападающий "Барселоны" согласен разорвать контракт с клубом при выплате солидной компенсации.
фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press
По сведениям источника, 33-летний футболист хочет от испанского гранда 25 млн евро за разрыв контракта.

Если стороны придут к соглашению, то в приглашении уругвайца заинтересованы в "Ювентусе". Напомним, игрок не входит в планы нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана.

В 191 матче Ла Лиги Суарес стал автором 147 голов и 91 голевой передачи.

Источник: Sky Sport Italia

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Барселона Суарес Куман Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Защитник "Шахтера" Матвиенко может перейти в "Локомотив"
Фукс: хочу как можно быстрее надеть футболку ЦСКА и начать играть
Москалев обслужит встречу "Локомотива" и "Зенита" и другие судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ 2
ЦСКА показал первый день в команде Бруно Фукса и Зайнутдинова (видео)
Хамес может продолжить карьеру в АПЛ
Крал - о победе над "Локомотивом": "Спартак" провёл одну из своих лучших игр
В "Уфе" подтвердили работу над новыми трансферами
Шелия: никому с "Ахматом" легко не будет. Мы победили "Локомотив", а в Грозном уже ждут победы над ЦСКА
Комличенко: С ЦСКА все было практически согласовано, но в последний момент клуб отказался от трансфера 2
СМИ: Суарес хочет от "Барселоны" 25 млн евро за разрыв контракта 4
Орлов: Дзагоев запомнился лишь кричалкой про "Зенит". Как игрок не состоялся 23
Тренерский штаб "Ростова" пополнился двумя испанскими специалистами
"Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Бавария". Комличенко рассказал о клубах, в которых хотел бы оказаться 2
В РФС объяснили, почему школа, за которую Головин играл неделю, получила выплаты от "Монако" 3
Сафонов — о сборной: хочется попасть туда не разово и не просто на скамейке посидеть 2
Мелкадзе: особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу "Спартаку" и вырос в этом клубе 7
СМИ: Эджуке прилетел в Москву. Игрок подпишет с ЦСКА 4-летний контракт 13
Источник: ЦСКА увеличил предложение по Палинье 2
Вагнер Лав поделился эмоциями после первых голов за "Кайрат" 4
Ролан Гусев рассказал о происхождении прозвища "Фурик" у Акинфеева
Байрамян — о сотой игре за "Ростов": рад, что юбилейный матч оказался победным для команды 1
Ролан Гусев - о Гинере: он был дня нас вторым отцом. Человек все для нас решал 1
"Они были очень расслаблены". Мюллер о победе 8:2 над "Барселоной"
Источник: "Аталанта" готова заплатить "Локомотиву" за Миранчука 14 млн евро. Соглашения с игроком нет 4
Месси сообщил Гвардиоле о желании выступать за "Ман Сити" 7
Тиаго Силва близок к переходу в "Челси". Игрок прошёл медосмотр 1
Медведев - о поражении от "Динамо": думаю, "Зенит" сделает необходимые выводы 6
Милинкович-Савич может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Источник: Неймар попросил "ПСЖ" оформить трансфер Месси 1
Орлов - о фильме "Стрельцов": все неправда, особенно обидно за Симоняна 22
Все новости