СМИ: Гвардиола приехал в Барселону, чтобы встретиться с Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приехал в Барселону.

Фото: Globallookpress

Сообщается, что специалист намерен встретиться с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, чтобы обсудить возможный переход аргентинца в английский клуб.



Напомним, Месси окончательно решил покинуть "Барселону", о чем уведомил руководство клуба. В услугах футболиста также заинтересованы "ПСЖ" и "Интер". Но именно "Ман Сити" считается фаворитом в борьбе за подписание Месси.



Источник: Marca