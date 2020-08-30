Президент Аргентины обратился к Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес выступил с обращением к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Фото: ФК "Барселона"

"Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз". Это ваш клуб", - цитирует Фернандеса Marca.



Напомним, аргентинский футболист принял решение покинуть "Барселону". Отмечалось, что каталонский клуб готов расстаться с Месси и хочет выручить с его продажи более 200 миллионов евро. Об интересе к форварду сообщалось со стороны "Манчестер Сити", "Интера" и "ПСЖ".



Сегодня игроки "Барселоны" собрались, чтобы пройти медосмотр в преддверии подготовки к новому сезону. Месси не прибыл на сбор.



Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз". Ранее фанаты аргентинского клуба устроили акцию и хотят прихода Месси в команду. В СМИ сообщалось, что нападающий хочет выступать за "Манчестер Сити".