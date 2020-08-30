Видаль: я уважаю своих коллег, но друзьями с Браво мы больше не будем

Полузащитник "Барселоны" и сборной Чили Артуро Видаль рассказал, что больше не дружит с вратарём Клаудио Браво.

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— Я уважаю своих коллег. Когда случаются победы, мы все друзья, но когда приходят поражения, у некоторых теряется лояльность. Я не разделяю этого.



Друзьями мы больше никогда не будем, но партнерами по сборной, чтобы защищать честь страны, станем с большим желанием. Мы сделаем для этого все возможное. В футболе не все дружат, — рассказал Видаль.



Видаль и Браво поссорились после поражения от Бразилии (0:3) в отборочном цикле к чемпионату Мира 2018. После того матча в 2017 году, жена Браво обвинила некоторых игроков сборной, в том числе и Видаля, в том, что они больше развлекались, а не готовились к матчу.



33-летний Видаль в прошлом сезоне провёл за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.



37-летний Браво вчера, на правах свободного агента, перешёл в "Бетис". Ранее он четыре года выступал за английский "Манчестер Сити".



Источник: YouTube-канал Даниэля Абифа