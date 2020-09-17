В "Барселоне" получили необходимое число подписей для запуска вотума недоверия руководству

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу в ближайшее время может покинуть свой пост.

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В клубе подтвердили получение необходимое число подписей для запуска вотума недоверия нынешнему руководству. Если все подписи будут подлинными, то совету директоров будет предложено созвать выборы в течение 10-20 дней.



Напомним, в прошлом сезоне клуб остался без трофеев: чемпионат Испании выиграл "Реал", а в четвертьфинале Лиги чемпионов клуб проиграл "Баварии" (2:8).



Источник: сайт клуба.