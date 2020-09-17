В клубе подтвердили получение необходимое число подписей для запуска вотума недоверия нынешнему руководству. Если все подписи будут подлинными, то совету директоров будет предложено созвать выборы в течение 10-20 дней.
Напомним, в прошлом сезоне клуб остался без трофеев: чемпионат Испании выиграл "Реал", а в четвертьфинале Лиги чемпионов клуб проиграл "Баварии" (2:8).
Источник: сайт клуба.
В "Барселоне" получили необходимое число подписей для запуска вотума недоверия руководству
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу в ближайшее время может покинуть свой пост.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!