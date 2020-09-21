"Мы с Месси и Суаресом никогда не были близкими друзьями. Наверное, сложно, чтобы в команде все были друзьями.
Я дружил с Иньестой, тер Штегеном, Боатенгом и Фирпо. Но я очень уважаю Месси и Суареса. Мы были одноклубниками в течение шести лет. Я всегда с ними отлично ладил, очень их уважал", - приводит слова Ракитича El Desmarque.
Ракитич: мы с Месси и Суаресом не были близкими друзьями
Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич, ранее выступавший за "Барселону", рассказал о взаимоотношениях с капитаном клуба Лионелем Месси и форвардом Луисом Суаресом.
Фото: Mundo Deportivo
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