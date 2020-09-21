Ракитич: мы с Месси и Суаресом не были близкими друзьями

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич, ранее выступавший за "Барселону", рассказал о взаимоотношениях с капитаном клуба Лионелем Месси и форвардом Луисом Суаресом.



Фото: Mundo Deportivo

"Мы с Месси и Суаресом никогда не были близкими друзьями. Наверное, сложно, чтобы в команде все были друзьями.



Я дружил с Иньестой, тер Штегеном, Боатенгом и Фирпо. Но я очень уважаю Месси и Суареса. Мы были одноклубниками в течение шести лет. Я всегда с ними отлично ладил, очень их уважал", - приводит слова Ракитича El Desmarque.