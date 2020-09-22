СМИ: Суарес жульничал при сдаче теста по итальянскому

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заранее знал ответы теста по итальянскому языку.
Фото: Global Look Press
Форвард сдавал тест по итальянскому для получения гражданства в этой стране. Он был близок к переходу в "Ювентус", однако футболист не успеет получить все документы вовремя, поэтому его переход сорвался.

Сообщается, что нападающий заранее согласовал все вопросы теста. Он получил уровень B1, означающий средний уровень владения языком.

Теперь Суарес будет вынужден ответить перед следователями.

Источник: Guarda di Finanza

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Теги: Барселона Ювентус Суарес
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