"Когда вы играете против "Реала" и VAR, это уже слишком. В первом тайме мы играли намного лучше, чем "Реал". Второй тайм был равным, затем была красная карточка, пенальти и играть столько времени вдесятером было тяжело.
Когда ты играешь против "Реала", получаешь пенальти и удаление из-за VAR, это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах", - приводит слова специалиста ESPN.
Напомним, что после 1-го тайма матча "Бетис" - "Реал" впереди со счетом 2:1 были хозяева поля. На 67-й минуте красную карточку получил защитник "Бетиса" Эмерсон, а победный гол "сливочных" Серхио Рамос забил с пенальти на 82-й минуте. Оба решения арбитр принял после вмешательства VAR.
На данный момент "Бетис" с 6 очками занимает 2 место в Ла Лиге. Следующий матч подопечные Пеллегрини проведут в гостях с "Хетафе" 29 сентября.
Пеллегрини: очень сложно играть против "Реала" и VAR
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился эмоциями после матча 3-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (2:3).
Фото: mundodeportivo
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