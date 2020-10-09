Суарес: меня хотели убрать от Месси

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал о причинах ухода из "Барселоны".
Фото: Getty Images
"Я не знаю, почему было принято решение о моем уходе из "Барселоны". Думаю, они хотели убрать меня от Месси. Может быть, их раздражало то, что у нас хорошие отношения с Месси. Возможно, они не хотели, чтобы он был со мной так сильно. Мы постоянно искали друг друга на поле, но для блага команды. Может, они хотели, чтобы он играл с большим количеством одноклубником. Я не могу найти другой причины, потому что мы хорошо ладили на поле", - сказал Суарес.

Суарес защищал цвета "Барселоны" с 2014 по 2020 год. В составе каталонского клуба уругваец четыре раза стал чемпионом Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов.

В сентябре этого года уругвайский форвард перешел в "Атлетико", с которым подписал контракт на два года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 33-летний Суарес в составе "Атлетико" провел 3 матча и забил 2 мяча.

Источник: ESPN

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Теги: Атлетико Ла Лига Барселона Суарес Месси
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