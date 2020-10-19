По информации источника, Пике пошёл навстречу каталонскому клубу и стал четвёртым игроком, с которым "Барса" договорилась о снижении зарплаты.
Ранее стало известно, что футболисты сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле также согласились на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"Барселона" после 6-и туров Ла Лиги с 7-ю очками занимает 9-е место в турнирной таблице. Отметим, что у каталонцев на 2 игры меньше, чем у конкурентов. В следующем туре "Барса" проведет домашний матч против мадридского "Реала". Начало встречи - 24 октября в 17:00 по Москве.
Источник: AS
Пике согласился на снижение зарплаты в "Барселоне"
"Барселона" договорилась с защитником Жераром Пике о снижении заработной платы.
Фото: ФК "Барселона"
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