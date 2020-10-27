Тесты Чиро Иммобиле, Мануэля Лаццари, Андреаса Перейры, Луиса Альберто и Дьявана Андерсона на коронавирус дали положительный результат.
Если их повторные тесты также будут положительными, футболисты не смогут сыграть в матче второго тура Лиги чемпионов с "Брюгге", который пройдёт 28 октября.
В третьем туре "Лацио" предстоит сыграть с питерским "Зенитом".
"Лацио" стартовал в Лиге чемпионов с победы над "Боруссией "Дортмунд (3:1). "Брюгге" в гостях обыграл "Зенит" со счётом 2:1.
Источник: Calciomercatoweb
Сразу пять футболистов "Лацио" заразились коронавирусом.
Сразу пять футболистов "Лацио" заразились коронавирусом.
Фото: Football Italia
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