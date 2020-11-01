28-летний хавбек "Реала" Иско может покинуть клуб и перебраться в "Эвертон", сообщают британские СМИ. В приобретении полузащитника по завершении сезона заинтересован главный тренер английского клуба Карло Анчелотти, который знаком с игроком по своей прежней работе в "Реале".
"Королевский клуб" не прочь продать Иско и направить полученные за него средства на приобретение форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Ранее по маршруту "Реал" - "Эвертон" уже отправился колумбийский атакующий полузащитник Хамес Родригес.
Источник: Daily Mail
Иско может перейти из "Реала" в "Эвертон"
Полузащитник "Реала" Иско может перебраться в английский "Эвертон" по завершению сезона.
Фото: Getty Images
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