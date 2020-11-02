Сетьен – Месси: если тебе что-то не нравится, дверь там

Стали известны подробности перепалки между бывшим тренером "Барселоны" Кике Сетьеном и капитаном команды Лионелем Месси после июньского матча чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2).
Фото: ФК "Барселона"
"Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне", – сказал Сетьена аргентинцу.

Напомним, что специалист был уволен с поста главного тренера "Барселоны" после поражения каталонского клуба от "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8) в августе этого года.

Источник: Mundo Deportivo

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Теги: Сетьен Месси Барселона
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