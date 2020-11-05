Дани Алвес - Десту: отдавай мяч Месси

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес высказался о новичке каталонского клуба Сержиньо Десте.

Фото: ФК "Барселона"

"Если меня попросят дать совет Десту, то он будет очень простой: отдавай мяч Лионелю Месси.



У Сержиньо много качеств, и у него есть все шансы на успех в "Барсе", но я не люблю проводить сравнения. Это случалось со мной, когда меня сравнивали с Кафу. Все подобные сравнения просто не имеют смысла", — передает слова Дани Алвеса Goal.



Напомним, что Дест перешел в "Барселону" из "Аякса" в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 21 млн евро. 20-летний американский защитник провел в составе сине-гранатовых 9 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.



"Барселона" по итогам 6-и матчей набрала 8 очков и занимает 12-е место в чемпионате Испании. 7 ноября каталонцы на своем поле будут принимать "Бетис". Начало встречи - в 18:15 по Москве.