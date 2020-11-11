Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ". Игрока может купить "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности покинет клуб и перейдет в мадридский "Реал".

Фото: ФК "ПСЖ"