Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ". Игрока может купить "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности покинет клуб и перейдет в мадридский "Реал".
Фото: ФК "ПСЖ"
По информации источника, француз не собирается продлевать контракт с парижским клубом, несмотря на желание руководства.

Ранее стало известно о переговорах руководства "ПСЖ" с Неймаром, Ди Марией и Мбаппе о подписании нового соглашения. Француз уже дал понять, что не заинтересован в очередном сезоне в Лиге 1. Президент "Реала" осведомлен об этом и лично намерен поговорить с нападающим.

В нынешнем сезоне французского чемпионата на счету 21-летнего форварда 6 матчей, в которых он забил 7 голов (2 с пенальти) и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Eurosport

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Теги: Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
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