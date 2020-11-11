По информации источника, француз не собирается продлевать контракт с парижским клубом, несмотря на желание руководства.
Ранее стало известно о переговорах руководства "ПСЖ" с Неймаром, Ди Марией и Мбаппе о подписании нового соглашения. Француз уже дал понять, что не заинтересован в очередном сезоне в Лиге 1. Президент "Реала" осведомлен об этом и лично намерен поговорить с нападающим.
В нынешнем сезоне французского чемпионата на счету 21-летнего форварда 6 матчей, в которых он забил 7 голов (2 с пенальти) и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Eurosport
Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ". Игрока может купить "Реал"
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности покинет клуб и перейдет в мадридский "Реал".
Фото: ФК "ПСЖ"
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