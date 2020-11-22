Пике может пропустить полгода из-за травмы

Защитник "Барселоны" Жерар Пике из-за травмы может пропустить до шести месяцев.
Фото: Marca
Испанский футболист получил травму в матче Примеры с "Атлетико". Пике повредил связки колена.

Пике был вынужден покинуть поле на 62-й минуте после столкновения с полузащитником мадридцем Анхелем Корреа.

Пока неизвестно, потребуется ли футболисту операция. Если Пике прооперируют, то он пропустит от четырёх до шести месяцев. Если испанец избежит операции, то он пропустит два месяца, сообщает Sport.es.

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Теги: Пике Барселона
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