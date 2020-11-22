Суарес: сложившаяся ситуация вокруг Месси ранит меня

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес высказал мнение о сложившийся ситуации с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
Фото: ФК "Барселона"
"Как коллегу и друга Лео, сложившаяся ситуация ранит меня.

Все это волнует меня как человека, но при этом я знаю, что он способен двигаться дальше и перевернуть ситуацию", - заявил Суарес.

Луис Суарес играл вместе за "Барселону" с 2014 по 2020 год. В сентябре уругвайский футболист перешел в состав мадридского "Атлетико". В составе "матрасников" Суарес провел 9 матчей, забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Лионель Месси в этом сезоне за каталонский клуб во всех турнирах провел 11 матчей и забил 6 голов. Летом сообщалось, что Месси желает покинуть "Барселону", за которую выступает с 2005 года.

Источник: Mundo Deportivo

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Теги: Ла Лига Месси Суарес Барселона Атлетико
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