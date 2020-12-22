Единственный гол в матче забил игрок "Севильи" Сусо на 88-й минуте встречи.
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 69 минут.
"Севилья" набрала 23 очка и поднялась на 5-е место в таблице испанской Ла Лиги.
"Валенсия" осталась на 13-м месте, имея в активе 15 очков.
Чемпионат Испании, 15 тур
"Валенсия" 0:1 "Севилья"
Гол: Сусо, 88
Валенсия: Доменек, Дьякаби, Паулиста, Мангала (Вальехо, 84), Луис Гайя (Бланко, 69), Солер, Васс, Хасон, Черышев (Мусах, 69), Гедеш, Гомес (Молина, 17)
Севилья: Боно, Навас (Видаль, 69), Карлос, Кунде, Родригес, Фернандо, Жордан (Гудель, 84), Окампос, Сусо (Эль-Хаддади, 86), Акунья (Ракитич, 69), де Йонг (Эн-Несири, 59)
Предупреждения: Васс, 45+2, де Йонг, 55, Солер, 71, Молина, 78
"Валенсия" с Черышевым в составе проиграла "Севилье"
"Валенсия", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, уступила "Севильи" в 15-м туре испанской Ла Лиги.
Фото: "Getty Images"
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